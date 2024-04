Sem energia em semáforos, Antônio Maria Coelho enfrenta "caos"

A Rua Antônio Maria Coelho está enfrentando um congestionamento de grandes proporções no final da tarde desta terça-feira (16), após semáforos no cruzamento com a Rua Professor Luís Alexandre de Vieira serem desligados.

Os semáforos foram desligados junto da energia elétrica em trecho da via, para que a Energisa pudesse realizar manutenção em fiação danificada.

Durante uma breve tempestade na tarde de hoje, um tronco de coqueiro seco caiu e derrubou a fiação elétrica na Rua Corticeira, esquina com a Antônio Maria Coelho, no Santa Fé.

Parte da região chegou a ficar sem energia após o incidente.

Segundo funcionários da concessionária que realizam o serviço de manutenção no local, o fornecimento de energia deve ser reestabelecido em até, no máximo, uma hora.

