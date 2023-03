Após 1 ano sem parquímetro, prefeita garante que assunto será pautado hoje

Após um ano sem serviço de estacionamento rotativo no Centro de Campo Grande, a prefeita, Adriane Lopes, garantiu nesta sexta-feira (24) que se reunirá ainda hoje com a equipe da Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande).

"Nós temos uma reunião hoje a tarde com a agereg para as tratativas desse novo momento e assim que a gente sentar e resolver, nós vamos publicizar", alegou.

1 ano sem Parquímetro

O contrato com a antiga empresa, Flexpark, foi suspenso no dia 22 de março do ano passado, até hoje espera um novo contrato de concessão dos serviços.

Conforme o Decreto n. 15.154, de 21 de março de 2022, houve a necessidade da realização de nova licitação para contratar a empresa de serviços públicos de administração, manutenção e ao estacionamento rotativo pago. A medida ainda destaca que o serviço foi implantado para a democratização do uso de vagas proporcionando mobilidade, mas não se trata de serviço essencial.

Com isso, ficou definido que os valores das tarifas pelos serviços de estacionamento rotativo adquiridos pelos munícipes não utilizados até o dia 22 de março, ficarão de crédito, para utilização junto à empresa vencedora do certame.

O estacionamento rotativo da área Central compreende os parquímetros que abrangem os quadriláteros da Avenida Fernando Corre da Costa a Avenida Mato Grosso e Avenida Calógeras à Rua Padre João Crippa.

