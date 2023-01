Após acidente entre caminhão da Coca e ciclista, empresa diz que ajudará a vítima

A Coca-Cola, distribuidora de bebidas em Campo Grande, se pronunciou por meio de nota logo após tomar conhecimento que um dos seus caminhões se envolveu em um acidente com um ciclista no final da tarde de sexta-feira (6), no cruzamento entre a Avenida Ernesto Geisel com a rua Brilhante.

Em nota encaminhada para o JD1 Notícias, a empresa afirmou que lamenta profundamente pelo ocorrido, mas que acionou as equipes para dar assistência ao ciclista, de 43 anos, que sofreu uma fratura exposta na perna esquerda.

"A Coca-Cola FEMSA Brasil lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta sexta-feira (6), na Avenida Ernesto Geisel com a Brilhante, em Campo Grande (MS). A empresa já acionou suas equipes para prestar assistência às vítimas e está à disposição dos órgãos responsáveis para apuração sobre as causas do acidente", diz a nota.

O acidente aconteceu após o ciclista e o caminhão estarem no mesmo sentido da rua Brilhante e, em determinado, a vítima ter supostamente entrado no ponto cego do caminhão e o veículo, ao tentar fazer a conversão para acessar a Ernesto Geisel, acabou atropelando o homem.

A bicicleta ficou embaixo do caminhão e o ciclista sofreu fratura exposta na perna esquerda, quebrando a tíbia e a fíbula. Ele recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve no local e fez os levantamentos necessários para encaminhar a ocorrência para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também