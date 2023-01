Após casa pegar fogo, família pede por doações de material de construção

Após a casa pegar fogo no último domingo (22), no bairro Vida Nova III, a família de Laercio pede por ajuda para se estabilizar. Com quase toda a estrutura da casa comprometida devido às chamas, o pai de família pede por doações de material de construção.

Ao JD1, Laercio detalhou que as chamas tomaram conta do quarto de sua filha, da sala e a cozinha. "O forro da casa ficou destruído, derreteu com o fogo, queimou o sofá, as paredes. Estamos arrasados com tudo isso".

Os cômodos sala e cozinha tiveram, praticamente, todos os móveis destruídos com o incêndio, além de coisas pessoais. "Estamos pedindo ajuda com materiais de construção para poder começar a levantar a minha casa de novo. Claro que como um acidente, pegou a gente de surpresa, e não temos como reformar a casa. É perigoso ficar lá dentro do jeito que está, e estamos ser ter o que fazer", contou ele.

Aqueles que puderem ajudar com materiais para a reforma da casa, ou qualquer valor, será bem-vindo para a família de Laercio. Mais informações: (67) 99105-2229.

