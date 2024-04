Após fortes chuvas, equipes estão nas ruas para amenizar estragos na Capital

Diante da previsão de continuidade das chuvas fortes até a próxima quinta-feira (18), em Campo Grande, a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) e a Defesa Civil Municipal estão concentrando as ações emergenciais em pontos críticos, com riscos de alagamentos. A orientação é para a população ficar em alerta ao passar em pontos de risco e principalmente próximos a córregos.

Com o volume expressivo da chuva nesta terça-feira (16), foram registrados pontos de alagamento no cruzamento da Rua Portuguesa com a Avenida Senador Antonio Mendes Canale, na Avenida Três Barras, na altura da Rua Conde de São Joaquim e no bairro Los Angeles na Rua Mansour Contar com a Rua do Patrocínio. Também houve registro próximo à Escola Plínio Barbosa Martins e pontos críticos nas ruas José Peixoto Prado, Fernando Sardinha, na Avenida Rachid Neder com a Avenida Ernesto Geisel, BR-163, na região do Jardim Itamaracá e Rua da Divisão, na região do Aero Rancho.

A Sisep está atenta às demanda e mantém equipes nas ruas trabalhando quando a chuva dá uma trégua. Os trabalhadores estão empenhados na limpeza de bocas de lobo, coleta de resíduos em calçadas e canteiros de avenidas, e remoção de galhos de árvores, para evitar o entupimento das bocas de lobo. Essas obstruções comprometem o sistema de captação de águas pluviais, por isso é essencial que não haja lixo jogado nestes locais.

Desde o último fim de semana, quando as chuvas tiveram início, a Sisep atua no atendimento diário de solicitações referentes a queda de árvores e galhos.

Conforme a pasta, com as chuvas fortes praticamente o dia todo, os serviços de manutenção de vias não pavimentadas e o tapa-buracos nas ruas asfaltadas ficam inviáveis e paralisam de forma momentânea, até que o clima esteja adequado para a retomada dos trabalhos.

Na Rua Catiguá, próximo à ponte sobre o córrego Bálsamo, a Secretaria agiu rapidamente e assim que a chuva amenizou, equipes da Secretaria iniciaram o trabalho de drenagem para evitar alagamentos na pista.

Conforme a Defesa Civil, hoje choveu mais de 30 milímetros na maioria das regiões de Campo Grande: Jardim Panamá (32,2mm); Vila Progresso e Santa Luzia (32,8mm); região da UFMS (31mm), região central e Shopping (26,6mm) e na região da Vila Popular e Aeroporto, 24,6mm.

A Defesa Civil orienta a população que faça os chamados para atendimento via 199, para facilitar o atendimento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também