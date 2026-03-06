Menu
Após passar em Medicina na UFMS, aluna volta à escola para agradecer professores

Aos 18 anos, Emily Teixeira comemorou a aprovação visitando a Escola Estadual Emygdio Campos Widal, em Campo Grande, onde estudou no ensino médio.

06 março 2026 - 14h35Taynara Menezes    atualizado em 06/03/2026 às 16h25

Emily Teixeira, de 18 anos, voltou à Escola Estadual Emygdio Campos Widal, em Campo Grande, logo após descobrir que havia sido aprovada no curso de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A estudante quis compartilhar a conquista com professores e direção da escola onde estudou durante os últimos três anos.

Acompanhada da mãe, ela visitou a sala de aula e agradeceu pelo apoio recebido ao longo do ensino médio. "Foi uma emoção muito grande. Cheguei na escola e entrei na minha sala para agradecer os professores. Lembro de todas as aulas e de tudo que aprendi aqui. Além do aprendizado, sempre me senti acolhida", contou.

Emily fez toda a preparação para o vestibular na própria escola, que funciona em período integral. Segundo ela, o terceiro ano foi o período de maior dedicação."Aproveitei bastante a escola, principalmente no 3º ano. Aprendi muito com os professores e participava de tudo que podia. Quando chegava em casa continuava estudando", disse.

O incentivo da família também foi importante na trajetória da estudante. Emily conta que sempre sonhou em ser médica e que a irmã, que também cursa Medicina, serviu de inspiração."Desde pequena eu queria ser médica. Depois que minha irmã começou a fazer o curso, isso me motivou ainda mais. Minha intenção é ser pediatra."

Para a mãe, Clébia Teixeira, a escolha pela escola estadual veio após uma pesquisa sobre instituições com bom desempenho em vestibulares.

"Pesquisei e descobri que a escola tinha várias aprovações. Minha filha sempre gostou muito daqui e elogiava os professores", afirmou.

Neste ano, a Escola Estadual Emygdio Campos Widal registrou 52 estudantes aprovados em diferentes universidades e cursos. Para o diretor Alexandre Fagundes Damian, os resultados refletem o trabalho realizado com os alunos do ensino médio.

"Temos professores extremamente qualificados e buscamos construir um ambiente seguro, adequado e acolhedor para que os estudantes alcancem seus objetivos", afirmou. A escola funciona em período integral, com aulas das 7h10 às 15h20, e também oferece atividades e projetos como capoeira, xadrez, badminton, tênis de mesa, futsal, voleibol, basquetebol e vôlei de areia.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação (SED), a rede estadual tem recebido investimentos em estrutura e modernização das unidades escolares. Das 352 escolas estaduais, cerca de 70% já passaram por reformas ou ampliações.

Para o secretário estadual de Educação, Hélio Daher, o desempenho dos estudantes demonstra os resultados do trabalho desenvolvido na rede."É com imensa alegria que acompanhamos o desempenho dos nossos estudantes rumo ao ensino superior. Esses resultados são fruto do trabalho conjunto entre gestão escolar, equipe pedagógica e as ações da Secretaria de Educação voltadas à preparação dos alunos", afirmou.

