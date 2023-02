Aprovados em processos seletivos da Prefeitura são convocados

A convocação de candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para agente de serviços de limpeza, eletricista, pedreiro e pintor foi publicada na edição desta sexta-feira (03) do Diogrande, através das Secretarias de Gestão (Seges) e Educação (Semed).

Os candidatos convocados deverão se apresentar no dia 6 de fevereiro, às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A lista completa de candidatos aprovados e demais informações estão disponíveis em: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/.

