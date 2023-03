'Aquece MS': campanha arrecada cobertores e roupas de frio na Capital

A campanha 'Aquece MS' ajuda milhares de famílias carentes a enfrentarem o inverno com mais segurança e dignidade. Em 2023, a arrecadação será de roupas de frio, cobertores e sapatos. As doações começam no dia 3 de abril e seguem até o dia 5 de maio.

Uma reunião, na tarde dessa terça-feira (14), discutiu estratégias para a campanha que aquece o inverno de famílias do estado. Os postos de coleta devem ser divulgados nos próximos dias.

A ação é uma iniciativa anual de solidariedade idealizada pela TV Morena, e realizada pelo Rotary, com o apoio do BPTran (Batalhão de Polícia de Trânsito), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Comando Militar do Oeste.

A reunião discutiu detalhes da mobilização, pontos de coleta e triagem das roupas, antes do lançamento da campanha. Na última edição realizada, em 2022, mais de sete mil peças de roupas foram doadas a 30 instituições.

