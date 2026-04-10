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Arquidiocese articula com a bancada federal R$ 11 milhões para revitalizar Praça do Papa

De acordo com as discussões, a ideia é que cada parlamentar destine cerca de R$ 1 milhão

10 abril 2026 - 11h11Sarah Chaves e Vinicius Santos
Encontro da Bancada Federal do MS com Dom Dimas Encontro da Bancada Federal do MS com Dom Dimas   (Vinicius Santos)

O encontro da bancada federal de Mato Grosso do Sul com o arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas , discutiu a revitalização da Praça do Papa e a destinação de recursos para o projeto. Durante a reunião, parlamentares propuseram cerca de R$ 11 milhões em emendas para a obra, que deve incluir um espaço voltado à Arquidiocese e áreas de uso público.

Dom Dimas destacou que a proposta atende a uma demanda antiga. “Venho sendo cobrado em torno de uma restauração da Praça do Papa. É um local histórico, que recebeu esse nome porque foi ali celebrada a missa na visita de São João Paulo II em Campo Grande. A praça foi construída na época do Nelsinho, mas não foi finalizada e, com o tempo, acabou se deteriorando”, afirmou.

Segundo o arcebispo, o projeto começou a ser discutido após pedidos da própria comunidade. “No fim do ano passado, fui procurado por irmãos de duas paróquias da região, que apresentaram uma proposta de revitalização. Fizemos contato com a prefeitura, que concordou em dar andamento. Já apresentamos o projeto aos padres e agora estamos colhendo ideias das autoridades”, disse.

De acordo com as discussões, a ideia é que cada parlamentar destine cerca de R$ 1 milhão. O deputado federal Geraldo Resende defendeu a divisão igualitária. “Nós somos onze, então cada um assume a sua parte. A gente apresenta as emendas e garante um volume de recursos adequado”, afirmou.

A proposta da igreja vai além da praça e engloba projetos sociais e habitação para pessoas em situação de rua.“Queremos ver como os parlamentares podem ajudar, seja em parceria com a prefeitura ou com obras sociais da Igreja, inclusive para amenizar o sofrimento de famílias e discutir problemas como a situação das favelas”, completou Dom Dimas.

A senadora Tereza Cristina ressaltou a importância de definir o conceito do espaço. “Tem que ficar claro qual é a utilidade maior da praça. Vai ser um local de uso no dia a dia, mas precisa ter um conceito bem pensado”, disse, citando também o potencial do turismo religioso.

Já o deputado federal Beto Pereira defendeu um projeto mais amplo. “Não pode ser algo pequeno. Tem que ser um espaço simbólico, pensado para o turismo, para a economia e também para a parte religiosa”, afirmou.

A proposta prevê que a nova Praça do Papa tenha estrutura para eventos, convivência e atividades culturais, além de um espaço dedicado à Arquidiocese, unindo uso público e valorização do turismo religioso.

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