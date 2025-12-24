Menu
Arquidiocese divulga programação de missas de Natal na Capital

As celebrações ocorrem na véspera e no dia 25 em diferentes bairros da cidade

24 dezembro 2025 - 12h55Sarah Chaves    atualizado em 24/12/2025 às 14h52
Catedral Santo Antônio Catedral Santo Antônio   (Raphael Patreze/Google)

As celebrações natalinas da Arquidiocese de Campo Grande reúnem fiéis em múltiplas paróquias e santuários espalhados pela cidade.

Para facilitar a participação, segue a programação com horários das missas na véspera e no dia de Natal, em locais de diferentes bairros. A iniciativa concentra as principais celebrações da Arquidiocese, permitindo que católicos planejem onde e quando acompanhar a liturgia, seja na noite de 24, seja ao longo do dia 25.

Confira, abaixo, os locais:

 - Catedral Santo Antônio -  24 e 25 ambas as 19h00
 - Paroquia São José – 24 as 19h00 – 25 as 06h15 e 19h00
 - Santuário Nossa Senhora da Abadia – Avenida Afonso Pena – Altos da Afonso Pena  - 24 as 19h00 – 25 as 10h00 e 19h00
 - Santuário Nossa Senhora do Perpetuo Socorro  - 24 as 19h00  - 25 as 09h00, 15h00 e 19h00
 - Paroquia Imaculado Coração de Maria – Caranda Bosque - 24 as 19h00 – 25 as 09h30 e 19h00
 - Paroquia São João Batista – Coophasul 24 as 18h00 e 25 as 09h00
 - Paroquia São Pedro – Monte Castelo – 24 e 25 as 19h00
 - Paroquia Santo Agostinho – Taveiropolis – 24 e 25 as 18h30
 - Paroquia Santa Luzia – Vila Santa Luzia – 24 as 19h30 e 25 as 09h00 e as 19h00
 - Santuário São Judas Tadeu – 24 e 25 as 19h30
 - Paroquia Nossa Senhora de Fatima – Monte Libano – 24 e 25 as 19h00
 - Paroquia Pessoal Nossa Senhora da Saude – Rui Barbosa com a Mato Grosso – 24 as 18h00  e 25 as 09h00
 - Paroquia Santa Rita – Universitário -  24 e 25 as 18h30
 - Paroquia São Francisco – Bairro São Francisco – 24 as 19h00, Dia 25 as 08h00 e 19h00
 - Paroquia Senhor do Bom Fim – Mata do Jacinto – Dia 24 e 25 as 19h00
 - Paroquia Divino Espirito Santo – Aero Rancho – dia 24 as 19h30 dia 25 as 07h30.
 - Paroquia Santo Afonso – Serradinho – dia 24 as 19h30
Dia 25 as 09h00
 - Paroquia Nossa Senhora das Graças – Nova Lima – 24 as 19h30 e dia 25 as 19h30
 - Santuario Nossa Senhora Aparecida em Bandeirantes – 24 as 19h00 e dia 25 as 08h00


 

