Adriane promete asfaltar o Noroeste

Durante evento na E.M. Professora Ione Catarina Gianotti Igydio, no Jardim Noroeste, a prefeita Adriane Lopes prometeu asfaltar as ruas mais prejudicadas do bairro.

Anúncio de projeto de revitalização da região ocorreu após uma solicitação do presidente do Conselho Regional da Região do Prosa, Carlos Henrique Faustino Rosa. "A gente vai precisar da prefeita e da Câmara Municipal, para aprovar uma Lei que cria uma unidade de saúde 24h para e o asfalto no nosso bairro, eu gostaria que nos desse esse presente, e que viesse em nome dos Conselhos Regionais das sete regiões de Campo Grande".

Sem confirmar data de quando as obras podem começar, de acordo com a prefeita, o projeto e tratativas com o Governo do estado para levar asfalto à região já existem. "Vamos assinar um convênio com o estado e lançar a primeira etapa de asfalto no Noroeste, com investimento em torno de R$ 20 milhões", ainda segundo Adriane Lopes, a primeira etapa será feita conforme a necessidade das ruas mais prejudicadas.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também