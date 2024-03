Assistentes de educaÃ§Ã£o infantil sÃ£o convocados para atuar na REME

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), convoca nesta sexta-feira (1º), mais de 300 assistentes de educação infantil em razão do início do ano letivo e abertura de 166 novas salas de aula Rede Municipal de Ensino (REME).

A contratação é para substituição de vacâncias e complementação das vagas remanescentes do processo seletivo simplificado, para seleção e contratação de assistente de educação infantil.

Os convocados devem comparecer na SEMED, no dia 4 de março, próxima segunda-feira, às 13h30, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Clique aqui e confira a relação dos convocados a partir da página 5.

