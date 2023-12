Até mais tarde! Shoppings da Capital estendem horários de Natal a partir do dia 13

Dezembro é um mês de festas, época para presentar aqueles que amam com muitos presentes. Com isso, o comércio tende a adotar horários especiais para atender a alta demanda de clientes no fim do ano. Pensado assim, alguns shoppings da Capital já anunciaram as mudanças.

Os horários especiais nos shoppings têm início no dia 13, no Pátio Central Shopping, e dia 17 no Shopping Campo Grande. Nos demais, a programação ainda não foi divulgada. Confira:

Shopping Campo Grande - Funcionará com horário estendido no domingo (17), das 10h até às 22h, e na véspera de Ano Novo (31). Na véspera de Natal, o shopping funcionará das 10h às 18h. No dia 25 de dezembro e no dia 1° de janeiro, o shopping estará fechado.

Pátio Central Shopping - Nos dias 13, 14, 15 e 16, o Pátio Central Shopping funcionará das 8h às 21h, sendo facultativo para as lojas ficarem abertas até às 22h. Nos dias 18, 19, 20, 21, 22 e 23 será das 8h às 22h. Na véspera de Natal, o horário de atendimento é das 9h às 16h.

Nos dias 26, 27, 28, 29 e 30, o funcionamento será das 8h às 19h e a praça de alimentação até às 20h. Nos dias 25 e 1° de janeiro de 2024, o Pátio Central não abrirá.

Shopping Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês - Aguardam definição da Agetran, de como ficarão as linhas de ônibus.

Centro da Cidade

Também ainda não foi definido o horário de funcionamento do comércio central durante o mês de dezembro. Segundo o Sindivarejo (Sindicato do Comércio Varejista) de Campo Grande, a definição depende de negociações coletivas que seguem abertas.

