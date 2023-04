Atenção: Com início da Expogrande, ruas são interditadas na Capital; Confira

A 83ª Feira Agropecuária Expogrande começou em Campo Grande nessa quinta-feira (13), e o trânsito próximo ao local já teve alterações. Com o início do evento, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alertou para algumas ruas que estão interditadas.

As vias começaram a ser interditadas ontem (13), e seguirão assim até o dia 23 de abril. Vale destacar que o período de interdição será das 17h à 1h.

Veja os pontos de interdição:

Rua Pacífico Lopes de Siqueira entre a Rua Américo Carlos da Costa e Av. Fábio Zahram;

Ruas Benedito Campos do Couto, Rua Ten. Pedro Correa Duncan e Rua Silva Jardim entre a Rua Américo Carlos da Costa e Rua Paraguai. Fique atento!

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também