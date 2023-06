Atenção: Detran-MS suspende serviços digitais neste fim de semana

Os serviços digitais do portal do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) ficarão indisponíveis neste fim de semana. A ação faz parte de uma manutenção no Sistema de Tecnologia do órgão.

Em nota, o Detran informou que equipes da Diretoria de Tecnologia da Informação estarão trabalhando, no sábado (1º), para fazer a manutenção na parte elétrica dos servidores e dos equipamentos. Em função disso, o sistema estará fora do ar.

Com isso, serviços de emissão de guias, pagamentos, consulta de infrações e outros serviços digitais estarão indisponíveis. A previsão é que os serviços sejam normalizados ainda no sábado (1º), ou até a próxima segunda-feira (3).

