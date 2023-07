Atenção! Férias escolares acendem alerta de acidentes com pipas em rede elétrica

Durante o período das férias escolares, muitas crianças aproveitam para se divertir soltando pipas nas ruas, nas praças e quadras. No entanto, todos os anos a Defesa Civil alerta para que essa brincadeira não seja realizada próxima às redes elétricas ou residências. O uso do cerol também deve ser evitado por ser um forte condutor de energia elétrica.

Chamando a atenção dos pais, que devem ficar de olho em seus filhos, é importante que nesta época do ano os adultos tenham atenção redobrada com a garotada, para evitar esses acidentes elétricos dentro ou fora de casa.

Dados da Abracopel (Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade), mostram que a letalidade é maior entre acidentes com crianças e idosos. Em 2022, no Brasil foram registrados 51 acidentes de choque elétrico com crianças, sendo 26 fatais.

Confira as principais dicas para não correr risco na hora de soltar pipa:

- Empine pipas longe da rede elétrica, onde não exista nenhum tipo de cabo de energia, de serviço telefônico ou antenas de celular;

- Busque espaços abertos como praças, parques e campos de futebol para usar o brinquedo;

- Não solte pipas em canteiros centrais de ruas, avenidas, rodovias ou qualquer lugar onde exista fluxo de veículos;

- Nunca use cerol ou a linha “chilena”: elas são proibidas por lei.

- Não utilize papel alumínio na confecção da pipa;

- Caso a pipa enrosque nos fios, é melhor desistir do brinquedo. Não tente pegar a pipa na fiação, nem com as mãos, bambus ou qualquer outro objeto;

- Não solte pipas em dias de chuva, principalmente se houver relâmpagos;

- Tenha cuidado com ciclistas e motociclistas, pois as linhas não podem ser vistas por eles e causar graves acidentes.

Em caso de acidentes envolvendo a rede elétrica, acione a Energisa pelos canais de atendimento:

* Aplicativo para celular Energisa On;

* Site www.energisa.com.br ;

* WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br;

* Call Center – 0800 646 4196.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também