Ato #JustiçaPorVanessa terá instalação de 'Banco Vermelho' no combate ao feminicídio

Manifestação é organizada pelo MPT-MS, órgão no qual a jornalista Vanessa Ricarte atuava antes de ser vítima do crime

11 outubro 2025 - 12h31Luiz Vinicius
Vanessa Ricarte foi assassinada horas depois de registrar um boletim de ocorrência contra o exVanessa Ricarte foi assassinada horas depois de registrar um boletim de ocorrência contra o ex   (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A morte da jornalista Vanessa Ricarte em Campo Grande ainda é sentida. Nesse aspecto, o MPT-MS (Ministério Público do Trabalho), órgão que a profissional atuava, marcou um ato para relembrar o combate ao feminicídio e lançamento e instalação do 'Banco Vermelho'.

O banco é o símbolo internacional de combate à violência contra a mulher. A iniciativa percorrerá diversos órgãos e instituições públicas de Campo Grande. O MPT, casa de Vanessa, será a primeira delas.

A passagem do Banco Vermelho pela capital, proposta pela Câmara Municipal, consolida a campanha como política pública permanente de conscientização sobre a Lei Maria da Penha, por iniciativa da vereadora Luiza Ribeiro, que coordena a Procuradoria Especial da Mulher "Jornalista Vanessa Ricarte" da Casa de Leis.

O MPT-MS explica que a ação, aberta ao público, reunirá procuradores, servidores, amigos e familiares de Vanessa na sede do órgão, na rua Doutor Paulo Machado. "Convidamos todos e todas a se vestirem de preto e somarem sua voz a essa luta".

O ato está marcado para o dia 14 de outubro, às 14h. "[O ato] é em memória da jornalista Vanessa Ricarte, servidora da instituição assassinada em um caso de feminicídio que comoveu o país e provocou uma mudança de paradigma nos protocolos de atendimento a mulheres vítimas de violência".

Números alarmantes - Dados divulgados pela Procuradoria demonstram que em Campo Grande foram registradas 6.946 ocorrências de violência doméstica em 2024, e até setembro deste ano, são 5.688 vítimas, uma média de 24 denúncias por dia.

No mesmo período, 381 casos de estupro foram registrados, sendo 330 contra crianças e adolescentes.

