Autoridades e amigos se despedem de Nelly Bacha na Câmara

A despedida da ex-vereadora Nelly Bacha reuniu autoridades, amigos e familiares na manhã desta quinta-feira (9), na Câmara Municipal de Campo Grande, onde o velório foi realizado. Nelly morreu na noite de quarta-feira (8), aos 84 anos, e recebeu homenagens marcadas por lembranças da atuação política e da personalidade firme que a tornou uma das pioneiras na política sul-mato-grossense.

Entre os familiares, a cunhada Marina Alves Rodrigues Bacha, que acompanhou Nelly nos últimos anos, destacou a força e o legado deixado. “Deixa um legado de coragem, luta e dedicação. Foi uma pessoa determinada, que sempre incentivava os outros, ajudava mães em situação de vulnerabilidade e nunca deixava ninguém desanimar”, afirmou. Ela também relatou que a morte foi repentina, já que a família ainda esperava a recuperação da ex-vereadora.

O ex-governador André Puccinelli lembrou da convivência com Nelly nos anos 1980 e ressaltou o perfil combativo. “A Nelly era determinada, não levava desaforo para casa. Sempre foi uma grande partidária e uma pessoa de muitos méritos, tanto na política quanto como ser humano”, disse. Ele também destacou a atuação dela quando assumiu a Prefeitura de forma interina, em um período em que ocupava a Secretaria de Estado de Saúde.

Já o ex-senador Waldemir Moka, que foi vice-presidente da Câmara durante a gestão de Nelly, ressaltou o papel pioneiro da ex-vereadora. “Ela rompeu muitas barreiras, foi uma vereadora valente, combativa e a primeira mulher a ocupar a Prefeitura de Campo Grande. Tem um lugar garantido na história da cidade”, afirmou. Segundo ele, a atuação de Nelly se destacou em um período em que a presença feminina na política era ainda mais limitada.

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), também divulgou nota de pesar. “Neste momento de luto e dor, a OAB/MS externa sua profunda solidariedade aos familiares, amigos e à classe jurídica, rogando a Deus que lhes conceda o devido conforto.”

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