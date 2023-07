Avenida Três Barras passa por reordenamento trazendo maior fluidez ao trânsito

A avenida Três Barras começará a receber, na próxima semana, as obras para reordenamento visando trazer maior fluidez ao trânsito de uma das vias mais movimentadas de Campo Grande.

Conforme informado pela Prefeitura Municipal, as ruas Manoel da Nóbrega e Miguel Sutil também passarão por readequação, pois receberam drenagem e pavimentação asfáltica e segue com os trabalhos de implantação do meio-fio.

A readequação consiste em retirar a rotatória, instalar dois conjuntos semafóricos com 20 porta focos e a adoção de mão única numa quadra da Ruas Domingo Jorge Velho e Rua Miguel Sutil.

Sem a rotatória e com a construção de canteiros onde serão instalados os semáforos, acaba o estreitamento da Avenida Três Barras nesse trecho, que passará a ter duas pistas de rolamento. Atualmente, como a preferência é para quem está fazendo a rotatória, se formam filas dos veículos que vão em direção à região do Bairro Rita Vieira ou daqueles que vão para a região do Bairro Tiradentes, pela Rua José Nogueira Vieira.

Com a mudança, o tráfego se tornará mais fluído e o tempo do deslocamento reduzido. O condutor oriundo da região do Jardim Itamaracá e Rita Vieira que se deslocar no sentido Bairro – Centro poderá seguir pela Avenida Três Barras normalmente, com o tráfego regulado por semáforo.

Outra alteração prevista é para quem vem do Bairro Vilas Boas, pela Rua Domingo Jorge Velho, que passará a ser mão única na última quadra. O condutor não conseguirá entrar diretamente na Avenida Três Barras, tendo que entrar à direita na Manoel da Nóbrega e depois à esquerda na Miguel Sutil, que também será mão única, em direção à Avenida Três Barras, onde também haverá semáforo.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também