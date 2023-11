Bairro Vida Nova receberá serviços do "Todos em Ação" neste sábado

Mais uma vez levando serviços aos bairros de Campo Grande, desta vez, o "Todos em Ação", chega no Vida Nova em sua última edição de 2023. O atendimento acontece no sábado (9/12), das 8h às 14h, na Escola Municipal Nerone Maiolino, localizada na Rua Maraú.

O evento é realizado mais uma vez em parceria com o Mutirão, com ações sociais voltadas aos cidadãos, oferecendo mais de 70 serviços envolvendo todas as secretarias municipais. Da união entre a iniciativa pública e privada, o Mutirão vai levar ao todo mais de 200 serviços gratuitos dos mais diversos segmentos, como, saúde, beleza, serviços de cartório, contábeis e administrativos, dentre outros.

Durante o período correspondente ao mutirão, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) estará na região, com equipes de varrição, capina manual, roçada mecanizada, pintura de meio-fio, patrolamento, além de tapa buracos, substituição de lâmpadas, manutenção da fiação e limpeza de bocas de lobo obstruídas.

A prefeita Adriane Lopes ressalta a importância de parcerias em eventos nas comunidades. “No mês passado os resultados foram muito positivos, mais de 10 mil pessoas foram atendidas com os mais diversos serviços. Neste mês resolvemos repetir e levar o mesmo formato para a comunidade do Vida Nova. Quanto mais serviços gratuitos pudermos oferecer para as pessoas, melhor”, pontua.

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) estará com oferta de vagas de emprego, carteira de trabalho digital e atendimento da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho. Os animais também terão atendimento especial por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea).

A programação inclui apresentações culturais e musicais, gincanas, pintura facial, oficina de balão, brincadeiras para as crianças com direito a pipoca, algodão-doce, brinquedos infláveis e sorteio de brindes.

Serviço – Programa Todos em Ação no Bairro Vida Nova

Data: 9 de dezembro (sábado)

Horário: das 8h ao meio-dia

Local: Escola Municipal Nerone Maiolino

Endereço: Rua Maraú, s/n – Bairro Vida Nova

