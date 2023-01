Balanço: MS teve 3.205 ataques de escorpiões em 2022

Os casos de escorpiões são rotineiros em Mato Grosso do Sul, só no ano passado, foram 3.205 ataques registrados noe stado, desse total 1.101 só em Campo Grande, os dados são do balanço divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Atuando na linha de frente contra o animal, o Civitox (Centro Integrado de Vigilância Toxicológica) indica algumas alternativas para evitar o aparecimento do animal, como manter os terrenos limpos, retirar entulhos, deixar o ambiente sempre limpo, livre de insetos e ratos e evitar o acúmulo do lixo doméstico e material de construção.

“Recomendamos também fechar os ralos, colocar o veda porta e telas nas janelas, ter cuidado com a caixa de brinquedo das crianças e verificar calçados, roupas e toalhas antes de usar”, explica Maria Lúcia Ferreira, funcionária do local.

Já em casos de acidentes é recomendável lavar o local com água e sabão e ir para a unidade de saúde mais próxima. Os sintomas podem ir de dor local e dormência a salivação, vômito, fraqueza, convulsões, batimentos do coração lentos, dificuldade respiratória e choque.

Atuando desde 1981, o Civitox, que é um setor da SES (Secretaria de Estado de Saúde), é composto por médicos, médica veterinária, biólogos e enfermeiro. A equipe oferece capacitação para profissionais e orientação, informação, consultoria e diagnóstico contribuindo com o tratamento dos casos relacionados às intoxicações (envenenamentos) em humanos e animais.

Serviço - Em caso de dúvidas, os telefones do Civitox são (67) 3386-8655, 0800-722-6001 e 150

Deixe seu Comentário

Leia Também