"Bebê gigante" nasce com quase 6kg em maternidade da Capital

Um 'bebê gigante' de quase 6kg nasceu na maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande, na noite dessa quarta-feira (1). De acordo com os registros da unidade de saúde, a criança, uma menina, nasceu com o peso de 5,805 kg e 55 centímetros.

Até as enfermeiras, acostumadas com partos diários na unidade, ficaram intrigadas. "Estou aqui há três anos e nunca tinha visto um bebê desse tamanho. É anormal isso acontecer", disse uma das profissionais enquanto falava empolgada sobre a criança.

A foto abaixo mostra a diferença entre o pezinho da 'bebê gigante' e de um bebê de tamanho considerado comum.

Diferença do tamanho de pezinhos - Foto: Reprodução

A recém-nascida está sob observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde é monitorada pela equipe de enfermagem e recebe visitas médicas.

Segundo a maternidade, não se trata de um bebê prematuro. A criança nasceu de 39 semanas e está no bercinho aberto e foi para a UTI por dificuldades respiratórias e está em uso de oxigênio com cateter nasal.

Macrossomia

Segundo a psicóloga da Maternidade Cândido Mariano, Jackeline Medeiros, o nascimento de bebês grandes, chamado de macrossomia, costuma ser provocada pela diabetes gestacional.

No caso da bebê que nasceu na unidade, não há informação se foi essa a causa para o tamanho incomum. Ela deve passar por exames de saúde.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também