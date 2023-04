Bioparque Pantanal não funcionará durante 'feriadão' de Páscoa

O Bioparque Pantanal não irá abrir as portas para visitantes durante o 'feriadão' de Páscoa do dia 6 ao dia 9 de abril. Isso porque, o Governo do Estado decretou ponto facultativo na próxima quinta-feira (6), nos órgãos e entidades da Administração Direta, assim como autarquias e fundações do Poder Executivo.

Sendo assim, os atendimentos retornam na segunda-feira (10), às 8h (horário de MS). No site oficial para visitas é possível fazer o cadastro individual, grupo familiar (até 6 pessoas), empresas e instituições.

O ponto turístico oferece também, vagas diárias e limitadas para visitas sem reserva. O cadastro é realizado no local, por ordem de chegada, sendo necessário apresentar a documentação de todos, inclusive de menores de idade.

Nas segundas e quartas-feiras são disponibilizadas 200 vagas a partir das 9h30 e 300 vagas a partir das 15h. Nas terças, quintas e sextas, são 400 vagas a partir das 8h e mais 600 a partir das 13h30. Aos sábados, como local funciona meio período, das 8h às 12h, são disponibilizadas 500 vagas a partir das 8h.

