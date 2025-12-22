Menu
Vídeo: Bombeiros promovem Natal solidário para crianças no Silvia Regina

A entrega de brinquedos ocorreu na Comunidade São Domingos Sávio

22 dezembro 2025 - 21h08Sarah Chaves    atualizado em 22/12/2025 às 21h17
Entrega de brinquedosEntrega de brinquedos   (CBMMS)

Com a aproximação das festividades de Natal e Ano Novo, o Corpo de Bombeiros Militar realizou, na noite desta segunda-feira (22), a entrega de brinquedos para crianças na Vila Sílvia Regina. A ação solidária teve como foco levar alegria às famílias mais humildes atendidas na comunidade.

A entrega foi realizada na Igreja Comunidade São Domingos Sávio, vinculada à Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, localizada na Vila Popular.

A iniciativa reforça o compromisso social da corporação, especialmente neste período de fim de ano, a ação busca proporcionar um Natal mais digno e feliz para as crianças da região.

 

