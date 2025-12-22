Vídeo: Bombeiros promovem Natal solidário para crianças no Silvia Regina

Com a aproximação das festividades de Natal e Ano Novo, o Corpo de Bombeiros Militar realizou, na noite desta segunda-feira (22), a entrega de brinquedos para crianças na Vila Sílvia Regina. A ação solidária teve como foco levar alegria às famílias mais humildes atendidas na comunidade.

A entrega foi realizada na Igreja Comunidade São Domingos Sávio, vinculada à Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, localizada na Vila Popular.

A iniciativa reforça o compromisso social da corporação, especialmente neste período de fim de ano, a ação busca proporcionar um Natal mais digno e feliz para as crianças da região.

