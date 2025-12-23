Bosque dos Ipês mantém programação de Natal com cinema, atrações infantis e horários especiais

Mesmo com a proximidade do fim do ano, o clima de Natal continua presente no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. Nos próximos dias, o espaço segue com opções de lazer para quem pretende aproveitar o período com a família, incluindo estreia no cinema, atrações para crianças e mudanças no horário de funcionamento.

A principal novidade é a chegada do filme “Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada”, que estreia no dia 25 de dezembro no UCI Bosque dos Ipês. A animação acompanha o personagem em uma nova aventura, quando ele decide provar que já é “adulto” e acaba seguindo o lendário Holandês Voador em uma jornada pelo fundo do mar. O filme tem classificação livre e duração de 96 minutos.

Os horários das sessões e valores dos ingressos podem ser consultados diretamente no site da rede de cinemas.

Além do cinema, o shopping adotou horários especiais de funcionamento na semana do Natal. Na segunda-feira (23), as lojas funcionam das 10h às 22h, com algumas operações abrindo mais cedo. Na véspera de Natal (24), o funcionamento será das 10h às 18h. No dia 25, apenas as áreas de alimentação e lazer abrem, das 12h às 22h, enquanto as lojas permanecem fechadas.

Entre os dias 26, 27, 29 e 30, o funcionamento volta ao horário normal, das 10h às 22h. No domingo (28), a praça de alimentação abre das 10h às 21h, e as lojas, das 12h às 20h.

Quem visita o shopping ainda pode conferir a decoração temática do Mundo Bita, que permanece montada até o dia 28 de dezembro e tem atraído principalmente o público infantil.

