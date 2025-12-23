Menu
Menu Busca terça, 23 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senar Institucional -
Cidade

Bosque dos Ipês mantém programação de Natal com cinema, atrações infantis e horários especiais

Quem visita o shopping ainda pode conferir a decoração temática do Mundo Bita, que permanece montada até o dia 28 de dezembro

23 dezembro 2025 - 12h24Brenda Assis

Mesmo com a proximidade do fim do ano, o clima de Natal continua presente no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. Nos próximos dias, o espaço segue com opções de lazer para quem pretende aproveitar o período com a família, incluindo estreia no cinema, atrações para crianças e mudanças no horário de funcionamento.

A principal novidade é a chegada do filme “Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada”, que estreia no dia 25 de dezembro no UCI Bosque dos Ipês. A animação acompanha o personagem em uma nova aventura, quando ele decide provar que já é “adulto” e acaba seguindo o lendário Holandês Voador em uma jornada pelo fundo do mar. O filme tem classificação livre e duração de 96 minutos.

Os horários das sessões e valores dos ingressos podem ser consultados diretamente no site da rede de cinemas.

Além do cinema, o shopping adotou horários especiais de funcionamento na semana do Natal. Na segunda-feira (23), as lojas funcionam das 10h às 22h, com algumas operações abrindo mais cedo. Na véspera de Natal (24), o funcionamento será das 10h às 18h. No dia 25, apenas as áreas de alimentação e lazer abrem, das 12h às 22h, enquanto as lojas permanecem fechadas.

Entre os dias 26, 27, 29 e 30, o funcionamento volta ao horário normal, das 10h às 22h. No domingo (28), a praça de alimentação abre das 10h às 21h, e as lojas, das 12h às 20h.

Quem visita o shopping ainda pode conferir a decoração temática do Mundo Bita, que permanece montada até o dia 28 de dezembro e tem atraído principalmente o público infantil.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Entrega de brinquedos
Cidade
Vídeo: Bombeiros promovem Natal solidário para crianças no Silvia Regina
Foto: Jônatas Bis/JD1
Cidade
Vídeo - Guns N' Roses em CG: Fãs relembram shows, falam sobre rock e quais músicas não podem faltar
Foto: Taynara Menezes
Cidade
Comércio do Centro terá horários especiais de funcionamento no fim de ano
Foto: Cid Nogueira/SED
Cidade
Estado divulga resultado preliminar de prova para professores temporários
Foto: Reprodução
Cidade
Vídeo: Funcionários da Santa Casa paralisam atividades por atraso no 13º salário
Foto: Reprodução
Cidade
Publicado resultado final de seleção para professores temporários da Capital
Seleção ocorreu durante festividade natalina na Praça Ary Coelho
Cidade
Seleção habitacional beneficia 82 famílias durante evento natalino na Capital
Vila Arauco ficará pronta daqui dois anos
Cidade
Arauco destinará mais de 600 casas para colaboradores de Inocência
Terminal de Campo Grande
Cidade
TJ mantém ordem para Prefeitura abrir apuração sobre Consórcio Guaicurus
Agetran orienta redobrar atenção
Cidade
Agetran divulga interdições de trânsito para o fim de semana; confira

Mais Lidas

Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Ocorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande
Trânsito
URGENTE: Duas pessoas morrem em acidente entre carros na BR-262, em Campo Grande
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco