Briga de alunas em terminal chama a atenção após volta às aulas na Capital; assista

O retorno do período escolar aconteceu na quinta-feira (23) e não demorou muito para que a primeira briga nos terminais de Campo Grande fosse registrada e compartilhada nas redes sociais. A 'treta' foi entre duas alunas com uniforme da Rede Estadual de Ensino.

Segundo apurado pela reportagem, a briga aconteceu nas dependências do Terminal Júlio de Castilho, na região do bairro Panamá.

Conforme as imagens gravadas, duas alunas se estapeiam, trocam puxões de cabelo e nenhuma das pessoas em volta tomam atitude para separar a confusão. Pessoas que desconhecem as estudantes também fazem pouco caso.

Enquanto a cena predomina em uma das plataformas do terminal, jovens fazem questão de filmar a ação e alguns chegam a gritar como forma de incentivo.

A 'luta' entre as jovens dura cerca de 30 segundos, até que elas próprias se separam e cada uma vai para uma direção.

As aulas nas escolas estaduais de Campo Grande retornaram na quinta-feira. Esse é o primeiro relato de confusão fora das dependências das unidades escolares.

Neste ano, haverá 200 dias letivos, com 11 sábados de atividades, além de 4 dias para a realização de Exames Finais e, ainda, 1 dia para a realização de Conselho de Classe Final. O recesso escolar será entre os dias 17 e 31 julho e o término do Ano Letivo está marcado para o dia 15 de dezembro.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também