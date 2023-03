Cadeirantes 'tretam' em Ã´nibus do CaiobÃ¡ e um deles Ã© derrubado; veja

Durante a tarde desta terça-feira (28), dois cadeirantes protagonizaram uma cena inusita dentro de um ônibus do transporte público, em Campo Grande. Eles discutiram e logo começaram a brigar, sendo que um deles, acabou sendo derrubado próximo a escada de descida.

A situação aconteceu durante o trajeto da linha 302, que faz ligação com os terminais Aero Rancho e Bandeirantes.

Nas imagens é possível notar uma pequena discussão entre eles, indicando uma suposta rixa entre eles, mas que rapidamente o cadeirante que está no espaço destinado a ele no ônibus, puxa a cadeira do outro e ele cai.

Segundo informações do Jornal Comunitário Diário Caiobá, o cidadão que foi ao solo esteve detido em outras oportunidades por assediar mulheres nos ônibus.

Apesar da confusão, ninguém ficou ferido.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também