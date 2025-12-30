Câmara de Campo Grande cobra explicações da Prefeitura sobre mudanças no IPTU

A Câmara Municipal de Campo Grande informou, por meio de nota divulgada nesta terça-feira (30), que vai cobrar explicações da Prefeitura sobre as mudanças nos critérios de cálculo do IPTU e a redução do desconto para pagamento à vista. No comunicado, a Presidência destacou que não participou da discussão ou da decisão que resultou nas alterações.

Segundo a Casa, será formada uma equipe técnica especializada para analisar os fundamentos técnicos e legais utilizados na definição dos novos valores do imposto, diante do impacto direto da medida na população da Capital.

A Câmara também anunciou o envio de um ofício à Prefeitura solicitando esclarecimentos detalhados sobre a metodologia aplicada no cálculo do IPTU e os motivos da redução do desconto concedido para quem opta pelo pagamento à vista.

A Presidência reforçou o compromisso do Legislativo municipal com a fiscalização, a transparência e a defesa da justiça fiscal em favor dos cidadãos de Campo Grande.

