CamelÃ³dromo receberÃ¡ projeto de eficiÃªncia energÃ©tica atravÃ©s da Energisa

O Projeto de Eficiência Energética da Associação dos Vendedores Ambulantes de Campo Grande/MS - AVA será entregue nesta quinta-feira (9) pela Energisa em parceria com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Para a troca de 271 lâmpadas incandescentes para as de LED, foram investidos aproximadamente R$ 188 mil, bem como para troca de cinco aparelhos de ar condicionado e instalação de energia solar. Estima-se que o valor da conta de luz dos comerciantes do Camelódromo diminuirá cerca de 20%.

O local já faz parte da tradição do comércio da Capital, e o projeto vai beneficiar quase 1.000 vendedores, distribuídos em 473 box e 16 salas. Diariamente, o Camelódromo atrai cerca de 5 mil pessoas, com funcionamento de segunda a sábado.

