Campanha arrecada 580 litros de leite na capital

Para invectivar o consumo de leite de saquinho em Mato Grosso do Sul foi realizado dentro da programação da “Semana do Leite”, uma campanha de arrecadação, em uma rede de supermercado de Campo Grande.

A ideia dos organizadores através da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Sindicato das Indústrias de Lácteos do Estado de Mato Grosso do Sul (SILEMS), e Rede Comper de Supermercados – era pedir doações deste produto buscando chamar a atenção para sua qualidade nutricional e a importância de sua utilização na dieta de pessoas de todas as idades.

Entre as diversas entidades beneficentes que já recebem – de outras formas – apoio da Rede Comper, foram selecionadas a Abrapec e a Casa de Apoio São Francisco de Assis, por terem tido menor participação nos últimos anos.

A campanha, realizada entre os dias 25 de maio e 02 de junho, envolveu 6 lojas Hiper Comper de Campo Grande, que adquiriram dos laticínios Imbaúba e Burity o produto com valor menor do que o habitual.

Segundo Orlando Serrou Camy Filho, da Semagro, os clientes foram incentivados pelos caixas a doar leite em saquinho, com a pergunta “Gostaria de colaborar com a Campanha de Doação de Leite Pasteurizado? ”. Aceitando, o cliente recebia a quantidade de cartão solidário que desejava doar – sendo que 1 cartão correspondia a 1 litro de leite – fazia o pagamento desse cartão, destacava uma parte e depositava numa urna da loja.

Ao final da Campanha, no dia 2 de junho, as urnas foram retiradas, abertas e feita a contagem de tíquetes, cada loja fez o pedido da quantidade de leite doada pelos clientes. Dos 583 litros arrecadados, 291 foram para Abrapec e 292 para a Casa de Apoio São Francisco de Assis, entregues no último dia 13 de junho.

