Cidade
Cidade

Campanha de negociação de dívidas com a Energisa termina no sábado (26)

Ação acontece na Agência Central, que fica na Avenida Calógeras

26 dezembro 2025 - 18h50Da Redação, com Energisa
Energisa oferece oportunidade de renegociaçãoEnergisa oferece oportunidade de renegociação   (Divulgação/ACICG)

Fim de ano é tempo de festa, mas também de colocar a casa em ordem. Para quem quer começar 2026 sem débitos, a campanha de negociação da Energisa está nos últimos dias e oferece condições especiais para começar o novo ano com tranquilidade. O último dia de atendimento presencial em Campo Grande será sábado (27), na Agência Central, que fica na Avenida Calógeras, esquina com Marechal Deodoro, região central. O horário será das 8h às 12h.

Durante a campanha, os clientes podem aproveitar descontos ou parcelamento facilitado e condições diferenciadas conforme cada caso. "É uma oportunidade única para colocar as contas em dia", afirma o coordenador comercial da Energisa MS, Jonas Ortiz.

Mesmo nos feriados, os canais digitais da Energisa seguem disponíveis 24 horas por dia, todos os dias. Pelo aplicativo Energisa On, site ou WhatsApp Gisa, é possível emitir a 2ª via da fatura, negociar débitos, solicitar religação, informar falta de energia e acompanhar solicitações sem sair de casa.

“Nossos canais digitais estão disponíveis para facilitar o dia a dia do cliente, inclusive para quem quiser negociar os débitos em atraso sem sair de casa. Mas é importante usar sempre os canais oficiais da Energisa”, reforça Ortiz

Serviço:

O quê: Último dia da Campanha de Negociação de Débitos
Quando: Sábado, 27 de dezembro
Horário: 8h às 12h
Onde: Agência Central – Avenida Calógeras, esquina com Marechal Deodoro, Campo Grande (MS)

Canais oficiais de atendimento:

Telefone: 0800 722 7272 
App Energisa On
Site: www.energisa.com.br
WhatsApp Gisa: (67) 99980-0698

