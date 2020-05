MS - Campanha Maio Amarelo será lançada em formato digital

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) lançou nesta terça-feira (5) a campanha de conscientização para reduzir o número de acidentes de trânsito, Maio Amarelo 2020. Devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), desta vez a iniciativa terá formato digital.

“Nós já viemos com esse alerta desde o finzinho do mês de março quando fomos obrigados a baixar as portas de nossas agências em função da pandemia. Não seria diferente neste momento em que, apesar de termos retomado o atendimento, mantemos todos os cuidados recomendados pelas autoridades em saúde”, alertou o diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade.

Segundo Rudel, o tema escolhido para este ano, “Evite o risco, preserve a vida”, é uma maneira de mencionar também a necessidade de não se arriscar não apenas no trânsito, mas com saídas desnecessárias de casa, já que a transmissão da doença se tornou comunitária no último mês.

“as ações que ocorreriam normalmente foram substituídas por campanhas digitais com vídeos e cartazes divulgados nas redes sociais do Departamento”, complementou Rudel.

