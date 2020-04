Campanha nas redes sociais pede por abertura das igrejas na capital

Uma campanha iniciada neste domingo (12), pelo perfil da Marcha Para Jesus em Campo Grande, pretende convencer as autoridade municipais a abrirem as portas das igrejas. “que restaurantes podem abrir, pessoas estão se amontoando em filas para receber vacinas, ônibus funcionando com pessoas sentadas lado a lado, o comércio voltou a funcionar e apenas as igrejas estão sofrendo duras restrições com relação ao seu funcionamento”, postou.

Conforme publicado pela página. "Em tempos de crise, como a que estamos vivendo agora, é de extrema necessidade a assistência religiosa".

De acordo com a campanha, a web não é o ambiente propício para os fiéis participarem dos cultos e com isso iniciaram neste domingo de Páscoa a campanha “#QueroMinhaIgrejaAberta”

Ainda segundo o perfil, os templos não irão abrir de maneira irresponsável, e que todos os cuidados serão tomados, como a higienização dos locais de cultos, a lavagem das mãos, distanciamento seguro de uma pessoa, para outra. Evitando presença de pessoas de grupos de risco e todos os demais cuidados.

