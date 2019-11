Campanha Papai Noel dos Correios é lançada nesta quinta

A Escola Municipal Geraldo Castelo, localizada no bairro Monte Líbano, foi palco na manhã desta quinta-feira (14) do lançamento da campanha Papai Noel dos Correios, que este ano está envolvendo 26 escolas municipais e estaduais. Só na Rede Municipal de Ensino (Reme) são 23 unidades participando este ano. Cerca de 15 mil cartas serão disponibilizadas para adoção em todo o Estado, a partir da próxima segunda-feira (18).

A chegada do Papai Noel na escola, que conta com 570 alunos, teve direito a apresentação do cantor mirim Matheus Loubet, que participou da terceira edição do The Voice Kids. A diretora da unidade, Priscila Rodrigues de Souza contou que já é tradição da escola envolver os alunos na campanha de solidariedade e incentivar a doção das cartinhas, mobilizando também os funcionários e familiares. A iniciativa surgiu há três anos pela professora Ana Cristina Rezende.

Este ano a escola adotou a EMEI “Jardim Carioca” e vai contemplar 382 crianças. “Todos estão colaborando e alguns estão pegando mais de uma carta. Nosso objetivo é mostrar a importância de ajudar o outro e desenvolver o sentimento de solidariedade”, pontuou a diretora.

A aluna Bianca Rufino de Freitas, 10, do 5º ano, ressaltou que adota cartas todo ano, sempre com o apoio dos pais. Este ano ela já comprou o presente de uma das alunas que serão contempladas. “Comprei uma boneca e um kit surpresa. Meus pais ficaram orgulhosos de poder ajudar porque eu também faço doações para orfanatos”, disse.

Quem também já comprou o presente de seu contemplado é Matheus Brandão, 9 anos, do 4º ano, que atendeu ao pedido de um dos alunos da EMEI Carioca e escolheu um caminhão, uma bola e um jogo didático. “Achei legal participar e ajudar. Meus pais apoiam esta iniciativa da escola”, afirmou.

A parceria entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) existe desde 2011 e atende alunos da Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental e também tem o propósito de trabalhar ações como o desenvolvimento da habilidade da redação de carta, o endereçamento correto e o uso do CEP.

O superintendente dos Correios em Mato Grosso do Sul, André Luis Reis, destacou que em 2019 a campanha completa 30 anos de criação. “Começou pela iniciativa dos próprios funcionários que recebiam cartinhas direcionadas ao Papai Noel. Sensibilizados, eles se uniram para atender aos pedidos”, explicou. A partir daí, a ação se tornou corporativa.

Ao longo dessas três décadas, a campanha atendeu ao pedido de mais de 6 milhões de cartinhas. Quem deseja adotar uma carta em Campo Grande ou obter informações sobre a campanha pode acessar o blog da campanha pelo endereço http://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios.

