Campanha "Volta às aulas fevereiro 2023" inicia nesta segunda

A Campanha Vida no Trânsito “Volta às aulas fevereiro 2023” inicia nesta segunda-feira (6) em Campo Grande. A ação busca conscientizar a comunidade escolar, familiares e responsáveis de alunos com o retorno das aulas.

O cronograma inclui ações de fiscalização, e também de abordagem educativa em escolas públicas e particulares de Campo Grande. Serão realizadas duas ações diárias em diferentes regiões de Campo Grande até o dia 16 de fevereiro.

A operação é realizada pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em parceria com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), GCM (Guarda Civil Metropolitana) e BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito).

Dourados

Em Dourados a “operação” volta às aulas foi iniciada na última quinta-feira (2) com abordagem aos motoristas para reforçar a necessidade de redobrar a atenção no trânsito em horários de entrada e saída de alunos nas unidades escolares.

Além de orientar os pais a não pararem em fila dupla, os agentes auxiliaram os alunos a atravessarem com segurança na faixa de pedestre.

As ações educativas e de organização do trânsito próximas às escolas serão realizadas durante todo o mês. As ações são desenvolvidas pelo Detran-MS, Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e a Guarda Municipal.

