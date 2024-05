Campanha "Seu Abraço Aquece" arrecada 189 mil itens de inverno em MS

Direcionada às famílias em situação de vulnerabilidade social, a campanha ‘Seu Abraço Aquece: doe calor e faça o bem’ foi encerrada na tarde desta segunda-feira (27), em Campo Grande. O evento foi realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

A campanha, que teve início no dia 5 de abril deste ano, arrecadou mais de 189 mil itens de inverno novos ou em bom estado de conservação, como roupas, cobertores, sapatos, meias e cachecóis. Em 2024 as doações serão destinadas a 310 instituições parceiras.

Organizada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração), a iniciativa teve como madrinha a primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel. "Sempre penso antes de doar, que as peças foram boas para mim e agora podem ser boas e criar memórias na vida de outras pessoas. É com esse espírito que doamos e vamos continuar a doar para mudar a vida de tantas pessoas. Tivemos que abrir uma outra frente para atender as vitimas do RS e os Sul-mato-grossense embarcaram junto nessa. Este ano foi ainda mais intenso do que no ano passado e finalizamos hoje, com o objetivo alcançado, que é a empatia e solidariedade de todos. Tenho orgulho do povo de MS", ressaltou ela.

Com o objetivo de estimular a solidariedade e cooperação entre os servidores públicos estaduais, a ação social também foi aberta à participação de toda a sociedade, que pôde contribuir com as doações.

Para o governador Eduardo Riedel, com a iniciativa, além de aquecer quem mais precisa, estimula a sociedade a continuar ajudando. “Hoje é dia apenas de agradecer. Aos servidores, a população, a todos os Poderes engajados no mesmo propósito. Todos se mobilizaram por um bem maior, para poder fazer um gesto de solidariedade. E com isso, juntos, estamos podendo mudar a realidade de varias famílias. É isso que fortalece a nossa sociedade e, talvez seja por isso, que Mato Grosso do Sul está onde está. Estamos avançando, sem deixar ninguém para trás”, afirmou o governador.

Este ano, além de ajudar os Sul-mato-grossenses, parte dos agasalhos arrecadados estão sendo encaminhados para as vítimas das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul.

Nesta edição, as caixas de arrecadação foram distribuídas em todas as secretarias, autarquias e fundações do Governo do Estado, incluindo ainda dez instituições parceiras que compõem a correalização.

Bom Histórico

Em 2023, a campanha arrecadou 127.759 itens de inverno, os quais foram destinados a 218 instituições parceiras. Além disso, 100 mil cobertores adquiridos pelo Governo do Estado também foram distribuídos aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

