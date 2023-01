Campo Grande amanhece sem ônibus nesta quarta

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (18), Campo Grande amanheceu sem qualquer ônibus nas ruas devido à greve dos motoristas em referência ao reajuste salarial.

Para quem precisava usar o transporte coletivo, a ideia era mudar a rotina e até buscar alternativas para chegar ao seu trabalho.

Uma das saídas encontradas era o uso dos motoristas de aplicativo. Em uma rápida busca feita pelo JD1 Notícias, os valores não diferiam de dias considerados normais.

A paralisação teve início ainda na madrugada desta quarta, quando os ônibus são preparados para a primeira volta.

Nenhum veículo foi liberado das quatro garagens existentes na cidade.

A greve deve continuar pelas próximas horas ou até que exista uma resolução definitiva sobre a melhoria do salário dos trabalhadores.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também