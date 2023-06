Campo Grande deve ter renovação em parte da frota de ônibus

Campo Grande deve ter parte de sua frota de ônibus renovada nos próximos dias e melhorando a qualidade do transporte público bastante criticada pela população nos últimos anos.

A Prefeitura Municipal e o Consórcio Guaicurus marcaram uma coletiva de imprensa para a tarde desta quarta-feira (14), com o intuito de anunciar "melhorias no setor do transporte", porém, não foi informado quais melhorias seriam divulgadas.

Porém, o JD1 Notícias apurou que parte da atual frota será renovada. A mesma informação consta na página Ligados no Transporte, que cobre a área e conta com busólogos - pessoas ligadas a assunto relacionados aos ônibus e transporte de Campo Grande.

Na página 'Ônibus Brasil', no último domingo (11), o fotógrafo Paulo Alexandre da Silva registrou a passagem de pelo menos três ônibus em Betim, no interior de Minas Gerais, que fazem parte da nova frota da Viação Campo Grande, uma das empresas que atua na cidade.

Vale ressaltar que os veículos já contam com a pintura utilizada nos ônibus que rodam diariamente, além de estampar a numeração permanente da empresa. Não foi informado se haverá divisão entre as empresas para que cada uma receba certa quantidade de veículos.

Conforme o Ligados no Transporte, cerca de 71 ônibus são esperados na cidade e cheguem para renovar parcialmente a frota dos veículos na capital sul-mato-grossense.

