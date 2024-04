Campo Grande organiza nas escolas mais um 'Dia D' contra a dengue

Campo Grande organiza mais um Dia D no combate contra o mosquito da dengue. As ações agora se intensificam na escolas estaduais nesta quarta-feira (10), com apoio da SES (Secretaria de Estado de Saúde) e da SED (Secretaria de Estado de Educação).

A ação volta a acontecer após o resultado da mobilização realizada durante o mês de março e que envolveu todas as escolas da REE (Rede Estadual de Ensino).

Nomeada 'Escola Livre da Dengue - Todos Contra o Mosquito', a campanha deste ano buscou levar às comunidades escolares o debate contra o avanço das arboviroses no Estado, culminando em uma ação conjunta de todas as unidades da REE, nesta quarta, na busca de promover a temática para além dos muros escolares.

A campanha é voltada para todas as modalidades e etapas de ensino das unidades da REE e tem como intuito promover, nas instituições de ensino que estão dentro do mapa epidemiológico e de imunização, a promoção de estratégias e procedimentos locais, em prol do enfrentamento do vírus e no controle da evolução de casos.

"Visando fortalecer as ações no ambiente escolar, a SED encaminhou um documento orientativo pedagógico com sugestões de atividades a serem desenvolvidas pelas unidades na disseminação de atitudes e práticas de sensibilização. Os temas dispostos na campanha, objetivaram estimular o debate e a reflexão, reverberando em ações práticas, sobretudo, entre os estudantes, acerca da luta contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti e dos vírus a ele associados", disse o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também