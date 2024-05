Campo Grande terá novo fórum especializado para mulheres, crianças e idosos

Vinícius Santos com informações do TJMS

Campo Grande vai ter um novo Fórum da Mulher, da Infância, Adolescência e do Idoso. Para isso, um terreno foi doado e ficará ao lado da Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande. O local vai abrigar as varas da violência doméstica e familiar contra a mulher de Campo Grande e serviços judiciais da infância e adolescência.

Na quarta-feira, dia 27, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Desembagador Sérgio Fernandes Martins, assinou junto com o Superintendente do Patrimônio da União (SPU) em Mato Grosso do Sul, Tiago Resende Botelho, e o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Vieira, a documentação relativa à doação da área destinada à construção do Fórum.

O novo Fórum vai ser construído num espaço total de 5.440 m². O projeto vai ser executado em parceria com o Governo Estadual e com colaboração do Governo Federal. O convênio, por sua vez, vai ser administrado pela Sejusp e a dotação orçamentária vai ser do TJMS.

O presidente do TJMS falou que o Poder Judiciário está muito feliz com essa conquista e vai trabalhar com afinco para garantir que a construção do novo Fórum tenha início ainda este ano.

A cerimônia contou com a presença da Desembargadora Elizabete Anache, responsável pela Coordenadoria da Infância e Juventude; da Desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar; do Desembargador Lúcio Raimundo da Silveira; juízes auxiliares e autoridades do Ministério Público, Defensoria Pública, OAB/MS, Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Campo Grande e outros convidados.

