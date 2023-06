Campo-grandense crava dezenas e leva mais de R$ 27 milhões na Quina de São João

Tem campo-grandense soltando fogos e comemorando muito o fato de se tornar o novo milionário da cidade. Neste sábado (24), o apostador conseguiu acertar as cinco dezenas sorteadas do concurso "bônus" da Quina de São João e conquistar pouco mais de R$ 27 milhões.

O mesmo valor será repassado para outras sete apostas que também cravaram as dezenas e vão dividir o prêmio máximo de R$ 216 milhões que estavam previstos para o sorteio.

Veja as dezenas sorteadas: 12 - 13 - 45 - 47 - 70.

As apostas sortudas são das seguintes cidades: Itabuna, na Bahia; Anápolis, em Goiás; São Mateus do Maranhão, no Maranhão; Belo Horizonte e Itaobim, em Minas Gerais; Guaratuba, no Paraná e Jaú, em São Paulo.

Apostas que fizeram quatro, três e dois acertos também serão premiadas: 2.567 apostas acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 7.431,19, cada; 194.275 apostas fizeram três acertos e vão ganhar R$ 93,51, cada uma.

Outras 4.960.265 apostas acertaram duas dezenas e vão receber R$ 3,66, cada.

