Campo-grandense e mais dois dividem prêmio milionário da Mega-Sena

A sorte bateu na porte de um campo-grandense e mais duas pessoas que acertaram as seis dezenas sorteadas pela Mega-Sena na noite de quinta-feira (16). O prêmio estava acumulado em R$ 53 milhões.

Com o acerto, os vencedores que fizeram apostas simples, vão dividir o prêmio e cada um vai receber um montante de mais de R$ 17,6 milhões.

Além da aposta de Campo Grande, feita na Lotérica Dallas Loterias, as outras apostas são de Belém, no Pará, e de Paranaguá, no Paraná.

Os números sorteados no concurso 2565 foram: 09-13-25-39-46-54.

A Caixa ainda informou que 164 apostas que fizeram a quina vão receber R$ 24.367,94. Outras 8.245 que acertaram a quadra vão levar R$ 692,42.

O concurso 2566 está marcado para ocorrer no próximo sábado (18). O prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

