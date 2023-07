Capacitação : lideranças comunitárias já podem se inscrever para 11ª Prolic

Estão abertas as inscrições para a 11ª edição do Prolic (Programa de Capacitação para Lideranças Comunitárias), oferecido pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Suasc (Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários). As atividades serão realizadas neste mês de julho.

O objetivo da capacitação é ampliar os conhecimentos dos líderes comunitários em seu papel essencial de ouvir os anseios da população e representá-la junto ao Poder Público, de propor ações específicas para a diversidade do bairro e conforme a característica de sua população, de desenvolver parcerias para empreender melhorias em sua região de atuação, e de como organizar sua associação para captar recursos para concretizar suas ações e transformar a qualidade de vida nas suas comunidades.

“Sou muito grata por ter participado do Prolic, aprendi a planejar ações e atividades de melhorias para minha comunidade. O treinamento dá uma base essencial para toda e qualquer liderança, ampliando nossos horizontes e nos ajudando com diversas questões, desde estratégicas a burocráticas”, destacou Ana Carla Valadão, líder comunitária do Parque dos Novos Estados, na Região do Anhanduizinho.

“É um curso que traz muita informação para nós enquanto líderes comunitários, que quereremos levar soluções para nossos bairros. Coisas que eu achava que eram impossíveis, através do curso eu consegui entender. É simplesmente maravilhoso”, salientou João Rodrigues Proença, lider comunitário no Bairro Bosque do Carvalho.

“Durante o curso, com metodologia ativa, com troca de experiências e material didático oferecido gratuitamente, nós oferecemos várias orientações sobre orçamento público, conceitos de políticas públicas, responsabilidade e atuação das lideranças comunitárias para suas comunidades”, explicou a coordenadora de planejamento do Prolic, Edna Maria Almeida Victorio.

Mais de 250 pessoas de todas as 7 Regiões Urbanas da Capital já passaram pelo treinamento. O curso é voltado para presidentes de associações de moradores, clubes de mães e lideranças comunitárias em geral.

A 11ª edição do Prolic será realizada na segunda quinzena de julho. As datas serão divulgadas em breve nas redes sociais da subsecretaria. As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser realizadas através do telefone 67 2020-1204 ou pelo WhatsApp Conecta Comunidade 67 2020-1203 (das 8h às 11h e das 13h às 17h).

