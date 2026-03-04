CapacitaÃ§Ã£o reforÃ§a atendimento humanizado no sistema socioeducativo de MS

Profissionais que irão atuar nas Unidades Educacionais de Internação (UNEIs) de Mato Grosso do Sul passaram por capacitação em Primeiros Socorros Psicológicos, com foco no atendimento a adolescentes em situação de crise emocional. O treinamento foi promovido pela Cruz Vermelha Brasileira - Filial Mato Grosso do Sul e passa a integrar a formação inicial dos aprovados em concurso público.

A capacitação prepara agentes e analistas para identificar sinais de sofrimento psíquico, realizar escuta qualificada e adotar estratégias de intervenção em momentos de crise. A proposta é fortalecer uma atuação mais humanizada no sistema socioeducativo.

Os Primeiros Socorros Psicológicos são uma metodologia utilizada internacionalmente por organizações humanitárias para oferecer acolhimento inicial em situações de estresse ou trauma, até que a pessoa tenha acesso a atendimento especializado.

Segundo a presidente da entidade no Estado, Aline Tagliaferro, a inclusão do treinamento na formação garante que os novos servidores iniciem as atividades preparados para lidar com situações complexas do cotidiano institucional.

A iniciativa busca ampliar a rede de proteção à saúde mental de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, contribuindo para ambientes mais seguros e estruturados dentro das UNEIs.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m