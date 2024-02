Desemprego na capital é o menor já registrado, 2,6%

Carla Andréa, com Governo do MS

Em 2012, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) começou a divulgar o nível de empregabilidade das capitais brasileiras. No quarto trimestre de 2023, Campo Grande registrou a menor taxa de desocupação do país, alcançando 2,6%.

Campo Grande tem 757 mil pessoas em idade para trabalhar, e 502 mil delas estão trabalhando, com 14 anos ou mais. Mas, a pesquisa mostra que 13 mil indivíduos estão desempregados, sendo também a menor taxa da história da capital.

A pesquisa ainda mostra que 33 mil pessoas estão subocupadas, três mil a menos do que no trimestre anterior. Os números de Campo Grande melhoraram em relação a média nacional, que recuou 0,3 ponto percentual, alcançando 7,4%, e também ao restante do estado, onde a taxa de desocupação no último trimestre de 2023 foi de 4,0%.

