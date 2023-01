Capital tem à disposição ponto de gratuito de compartilhamento de bike

Lançado desde o último sábado (14), em Campo Grande, o ponto de compartilhamento gratuito de bicicletas é realidade para a população que pode aproveitar para utilizar o meio de transporte como opção para trajetos curtos. A novidade está disponível por meio do projeto Fort Bike, do Fort Atacadista, que na Capital será realizada exclusivamente na loja da Cônsul Assaf, colocando a disposição o empréstimo gratuito das bicicletas.

Além de contribuir com o meio ambiente, o compartilhamento de bicicletas é uma opção para quem busca uma vida saudável, precisa se locomover, carregar suas compras em pequenos trajetos ou simplesmente deseja praticar um exercício físico. A capital sul-mato-grossense conta atualmente com uma malha cicloviária de quase 100 km de extensão, sendo o projeto de verão do Fort Atacadista o primeiro ponto gratuito de compartilhamento de bicicletas no Mato Grosso do Sul. O projeto vai até o final de fevereiro e já está disponível para a população.

Para participar, basta se cadastrar no site https://fortatacadista.com.br/fortbike, e retirar sua bike na loja da Cônsul Assaf. São até duas horas de uso livre, bastando o usuário ter 18 anos ou mais, apresentar um documento com foto e assinar um termo de responsabilidade. Além da bike, o Fort Atacadista disponibiliza ainda equipamentos de segurança para curtir o passeio com responsabilidade. Nele, o usuário recebe um capacete de proteção de uso obrigatório e uma trava de segurança com chave para guardar a bicicleta.

