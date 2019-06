Capital terá 15 espaços públicos revitalizados

Campo Grande receberá investimento para reformas de 15 espaços públicos, entre paques, praças e instalações destinadas a prática do esporte e atividades físicas.

Serão utilizados recursos de um financiamento que está sendo contratado junto à Caixa Econômica Federal, emendas parlamentares e da receita própria. O investimento que será anunciado até o aniversário da capital supera R$ 9,4 milhões.

Serão retomadas e concluídas a construção da Praça da Juventude no Conjunto Serra Azul; do Estádio de Beisebol, da quadra poliesportiva da Associação Okinawa e das Praças dos Esportes e da Cultura, do Jardim Noroeste e do Parque do Sol. Está prevista ainda a instalação de 10 academias ao ar livre; revitalização da Praça do Bairro Guanandi; Praça Poliesportiva da Mata do Jacinto; Vila Nasser e dos parques Elias Gadia; Sóter (em licitação); Jacques da Luz e Ayrton Senna, Horto Florestal, além da construção de praças com campo de futebol e pista de caminhada, na Moreninha e no Bairro Campo Belo.

Conforme levantamento da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), nas cinco obras inacabadas, algumas delas iniciadas há oito anos, já foram investidos R$ 3,8 milhões. Neste grupo estão a Praça dos Esportes e Cultura do Noroeste, (R$ 1,1 milhão); do Parque do Sol (R$ 1,5 milhão); Praça da Juventude (R$ 33,7 mil); estádio de beisebol (R$ 350 mil) e a quadra do Clube Okinawa (R$ 380 mil). A Praça do Parque do Sol está quase pronta, faltando apenas alguns serviços de acabamento e a pavimentação do entorno.

No Parque Ayrton Senna, inaugurado há 17 anos, onde está sendo construída uma pista oficial de atletismo, está previsto um investimento de R$ 1.180 milhão. A reforma abrangerá as instalações hidráulicas; adequações para acessibilidade; recomposição das telhas, adequação de camarim para utilização de oficinas, reforma dos banheiros, substituição de piso cerâmico, troca dos azulejos, reforma das portas de ferro, reparos de trincas, instalação de telhas anti pássaros, pintura do complexo e das quadras, manutenção da parte elétrica do complexo das quadras e refletores nas piscinas.

No Parque Ecológico do Sóter, onde serão investidos pouco mais de R$ 1 milhão, a revitalização será no calçamento, banheiros, portarias, quadras esportivas, parque infantil, pintura e cercamento externo, além da passarela. Já no Parque Jaques da Luz, a reforma será nos banheiros, instalações elétricas, cobertura, grades e pintura, além do complexo aquático.

Deixe seu Comentário

Leia Também