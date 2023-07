Capital terá "Revalida da Habitação" para atualização de cadastro da AMHASF

A Agência Municipal De Habitação E Assuntos Fundiários (Amhasf) realizará no período entre 05 de julho e 20 de agosto de 2023, o “REVALIDA da Habitação em Campo Grande com a finalidade de reestruturar o cadastro geral da Agência,

Ação servirá para que os inscritos confirmem informações prestadas anteriormente, o acesso ao Revalida da habitação de interesse social em Campo Grande será feito preferencialmente pela internet, no sítio www.campogrande.ms.gov.br/amhasf , ou por meio de atendimento presencial junto à AMHASF, no Pátio Central Shopping e Shopping Norte Sul Plaza.

No Pátio Central Shopping, a agência fica localizado na Rua Marechal Rondon, n. 1380, 2º PISO, Centro, com horário de atendimento será de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 17:30h. No Shopping Norte Sul Plaza, localizado na Avenida Presidente Ernesto Geisel, n. 5259, 1º PISO, no Jardim Jóquei Club, o horário de atendimento será de segunda feira à sexta-feira, das 9h às 18:30h.

Será cancelado e excluído do banco de dados o cadastro do candidato que não atender à convocação dentro do prazo estipulado. Confira no suplemento III do Diário Oficial de Campo Grande de segunda-feira (3) a lista dos inscritos convocados.

