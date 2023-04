JD1TV: Na cara de pau, casal para carro em frente ferro-velho, furta cachorro e foge

Na maior cara de pau, um casal não identificado, parou o carro em frente a um ferro-velho na Avenida das Bandeiras com a Anhumas, no bairro Piratininga, chamou um filhote da raça pit bull que estava dentro do estabelecimento e o furtou. A situação aconteceu na noite de domingo, por volta das 20h.

Muito triste, a dona do animalzinho, a empresária Sandra Simões de 47 anos, decidiu procurar o JD1 Notícias para contar o ocorrido e pedir ajuda na tentativa de que o homem e a mulher devolva o bichinho de estimação, que chegou há pouco tempo na família e pertence à neta, de apenas 5 anos.

Em um dos vídeos encaminhado por Sandra à reportagem, a garota diz que está com saudade do animal e pede para que o tragam de volta para casa. “Pessoal, devolve minha cachorrinha, porque eu estou com muita saudade dela”, suplica a pequena.

Câmeras de seguranças do local, gravaram o momento em que o motorista do veículo Volkswagen Up, para o carro, desce e vai até a calçada e chama pelo pet. Enquanto isso, uma mulher, fica com a porta do passageiro aberta, aguardando. Quando o cachorro sobe no colo do suspeito, ele entrega para a comparsa, que o coloca dentro do carro e ambos fogem em seguida.

Para Sandra, o animalzinho acabou escapando por um buraco no muro ao ser chamado pelo casal. Quem tiver notícias dos suspeitos e também da cachorra marrom que atende pelo nome de Paloma, pode entrar em contato com ela, pelo (67) 9 9176-0499.

