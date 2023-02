Carreata 'Campo Grande em Ação, Drogas Não' acontece nesta segunda

Em alusão ao Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, a Prefeitura promove nesta segunda-feira (27), uma carreata entitulada como “Campo Grande em Ação, Drogas Não”. O objetivo é alertar a sociedade em relação ao uso de substâncias psicoativas e seus riscos, como a dependência e sua degradação física e mental.

A concentração acontecerá a partir das 8h nos altos da Av. Afonso Pena, em frente ao Aquário do Pantanal, com adesivagem e panfletagem. A previsão de saída será para as 09h.

Os carros percorrerão a avenida principal de Campo Grande até a Rua 13 de Junho.. De lá, seguem para a Rua Maracaju até chegar na Rua Pedro Celestino onde retornam para a Av. Afonso Pena com parada no Paço Municipal.

Conforme a Coordenadoria de Proteção à População de Rua e Políticas sobre Drogas (Coprad), organizadora da ação, está confirmada a presença de 300 carros, juntamente com City Tour, que levará os acolhidos das comunidades terapêuticas parceiras da prefeitura expondo faixas e cartazes.

O final do evento (Paço Municipal) contará com apresentação cultural, fala de autoridades e soltura de balões brancos.

Deixe seu Comentário

Leia Também